Яка основна мета воєнних дій росіян сьогодні: відповідь Міноборони України

«На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів противника»

Станом на сьогодні основною метою Росії у війні проти України залишається вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

«Основною метою противника на даному етапі залишається вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, утримання стійкості сухопутного коридору в тимчасово окупований Крим, а також блокування морських комунікацій України в північно-західній частині Чорного моря», – сказав він.

За словами речника Міноборони, війська Росії переважають Збройні сили України в озброєнні, однак ефективність дій росіян невисока.

«Попри величезні втрати в особовому складі і техніці окупанти переважають українських оборонців в озброєнні і намагаються перемогти виключно кількістю. На окремих напрямках на один постріл української артилерії припадає шість і більше пострілів ворога. При цьому ефективність дій російських піхотних підрозділів залишається низькою, особливо в умовах міської забудови», – сказав він.

Як відомо, основні зусилля російські окупанти продовжують зосереджувати свої зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, аби остаточно завершити захоплення території всієї Луганської області. Бої за Сєвєродонецьк продовжуються, противник намагається встановити повний контроль над містом.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що українська армія звільнила від російських загарбників вже 1026 населених пунктів України. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях.