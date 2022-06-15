Чому Папа Римський відмовився засуджувати Росію

Невже Папа Франциск – шанувальник Путіна?

Ось і стало все нарешті на свої місця з нинішнім очільником католицької церкви, з Папою Франциском (він же Хорхе Маріо Бергольйо), очільником величезної міжнародної політичної й релігійної корпорації, найцентралізованішого в світі віровизнання, що має визначальний вплив у Південній Америці та половині Європи.

Нарешті стало зрозумілим, чому Папа Франциск закликає до «перемовин» (до «справжніх перемовин»), молиться за Україну, але НІКОЛИ не засуджує Росію. Й переважно не те що не засуджує, а й не згадує. Мо' боїться?

Стало зрозумілим, чому він після 24 лютого так і не наважився приїхати до України. То він чимось зайнятий, то візит ще не готовий, то «коліна болять».

Стало зрозумілим, чому він на Великдень поставив знак рівності між українцями та росіянами, організувавши на догоду Кремлю оту скандальну «хресну ходу» з українкою та росіянкою, що спільно «страждають» від «війни».

Цей Папа – людина Путіна і його великий шанувальник.

Вчора, 14.06.2022, він сам у тому зізнався: Виявляється кривавого диктатора «могли спровокувати». Виявляється, не потрібно ставитися до нинішніх подій «однозначно».

При цьому Бергольйо дозволив собі висміяти (!) Україну, сказавши що не така вона (Україна) вже й «червона шапочка», а Путін не такий вже й «вовк»

Цитата з Vaticannews:

«Папа розповів, що за кілька місяців до російської агресії зустрічався з одним главою держави, і той сказав, що стурбований кроками НАТО».

Зверніть увагу, не кроками РФ він був стурбований, а «кроками НАТО».

Далі пряма мова чинного понтифіка:

«Вони гавкають біля дверей Росії, не розуміючи, що росіяни – імперіалісти й не дозволять жодній чужоземній потузі наблизитися до них».

Отже, НАТО у нього «гавкає»... А у Росії – не намір цілковито знищити Україну, а «двері».

За логікою Хорхе Бергольйо (більше відомого нам як Папа Франциск), Україна сама винна, бо хотіла захиститися від путінської Росії?

І всі жертви зґвалтувань теж винні, бо були «не так» вдягнуті, «не так» трималися з потенційним нападником, і взагалі самі напросилися?

Ще цитаточка з вчорашнього Папи:

«Тут немає метафізично добрих і злих. Виходить на щось глобальне, з елементами, які дуже переплетені між собою».

ЩЕ РАЗ, ПРО НАПАД РФ НА УКРАЇНУ:

«Тут немає метафізично добрих і злих».

Тобто, найсвятіша (ніби як, за католицької доктриною), найнепогрішиміша (начебто, як у це вірять мільярди) людиночка на планеті Земля відмовляється називати Путіна агресором, а Росію – визнавати винною в усій цій трагедії.

...Занавіс. Цей Папа здувся, давайте іншого.

Усвідомлено захищає він особисто Путіна, а за великим рахунком і Берлусконі, і всіх підсанкційних Соловйових з їхніми італійськими інвестиціями, і т.д. і т.п

Ватикан останнім часом, якщо Ви помітили, має з тими папами серйозну проблему. Попередник папи Франциска, папа Бенедикт той взагалі, нагадаємо, відмовився від сану, заявивши про «глибоку внутрішню кризу» в системі управління католицтвом. Цей, як бачите, назавжди увійде в історію своєю спробою виправдати агресію проти України та особисто Путіна В. В.

Сьогодні один Бергольйо, завтра інший Бергольйо... Нам все одно потрібно захищатися, битися далі і не надто зважати на те, хто що робить чи не робить. Але мільйони українців теж моляться за папу Франциска. І за кордоном, і в Україні.

Як їм тепер бути? Священики української греко-католицької та римо-католицької церков, звісно ж, муситимуть поминати його в богослужіннях й надалі, а про себе, подумки-потайки, безперечно, проситимуть Господа аби Той, старому «дарував прозріння».

Але потяг пішов. Бергольйо зробив свідомий вибір

Попри нещодавню півторагодинну розмову з українською делегацією на чолі з Мирославом Мариновичем, попри те, що у нього самого є очі та вуха, й він вміє читати, дивитися ТБ та користуватися інтернетом. Попри те, що розвідка Ватикану в плані централізованого збору інформації знає більше, ніж можна собі уявити.

Але що робити з власними переконаннями Бергольйо? Тут жодні розмови, вочевидь, безсилі.

Що робити з його зобов'язаннями перед проросійською частиною італійських еліт?

...А, може, й перед самим Путіним та спорудженою в італійському стилі тією самою будівлею на Луб'янській площі в Москві.

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Джерело: блог Дмитра Доброго

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