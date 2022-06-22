Кремль цинічно обрав 22 червня, аби озвучити нові погрози Німеччині

Росія звинувачує уряд Олафа Шольца у роздмухуванні русофобії, від чого, мовляв, страждають російськомовні громадяни Німеччини

Росія звинуватила німецький уряд у роздмухуванні русофобії

До роковин початку радянсько-німецької війни російська влада згадала про військову допомогу Німеччини Збройним силам України, провівши паралелі між нинішньою війною та німецьким вторгненням на територію СРСР під час Другої світової. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Росії, оприлюдненій саме 22 червня.

Міністерство закордонних справ країни-агресора розкритикувало постачання німецької зброї Україні. «Незабаром, ймовірно, почнуть з'являтися зображення розбитої на полях України німецької військової техніки, і суспільства в Росії та Німеччині почнуть проводити зрозумілі в обох країнах історичні паралелі», – заявило російське МЗС, порівнявши нинішню демократичну Німеччину із нацистським Третім Рейхом, чиї війська в 1941-1945 роках воювали проти Радянського Союзу, зокрема, і на території України.

Крім того, російська влада образилася на «антиросійську пропаганду» у Німеччині та згадала про російськомовних громадян цієї країни.

Росіяни побачили у німецькому інформаційному просторі «антиросійську пропагандистську кампанію», яка тримає уже «протягом довгих років» і «перетнула усі можливі й неможливі межі».

Жертвами цієї «кампанії», запевняє відомство Сергія Лаврова, стали не тільки росіяни, а й російськомовні громадяни Німеччини.

Міністерство закордонних справ РФ звинуватило у роздмухуванні «русофобської істерики» членів федерального уряду Німеччини.

Оголошену канцлером Олафом Шольцем через кілька днів після початку повномасштабної російсько-української війни «зміну епох» МЗС РФ трактувало як збільшення німецької військової присутності безпосередньо біля кордонів Росії.

Також Кремль заявив про погрози верховному російському керівництву з боку «німецького генералітету» і натякнув, що відносини між двома країнами погіршилися до часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що один із «російськомовних громадян Німеччини», який виявився путінофілом, напав на українську біженку за те, що її син вигукнув гасло «Слава Україні». Німецький рашист назвав жінку «укропом», а гасло – фашистським.

За кілька днів німецька поліція відреагувала на цей інцидент і відкрила кримінальну справу проти свого громадянина.