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Українські міста атакували ворожі дрони та ракети: є загиблі та постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Українські міста атакували ворожі дрони та ракети: є загиблі та постраждалі
Повітряні оборонці збивали ворожі цілі над Україною
фото з відкритих джерел

Українські міста здригаються від вибухів

Російські дрони та ракети атакували міста України у ніч проти 23 лютого. Під атакою ворога опинились такі міста, як Київ, Запоріжжя, Одеса та Кривий Ріг.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві органи влади та пабліки.

Київ

Київ росіяни атакували безпілотниками. У трьох районах столиці впали уламки ворожих дронів. У Печерському районі столиці впали уламки російського БпЛА на відкритій території. За словами очільника КМВА Тимура Ткаченка пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає. У Голосіївському районі пожежа внаслідок падіння ворожого дрону.

У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок. Екстрені служби працювали на місці події. До медиків за допомогою наразі ніхто не звертався.

Запоріжжя

Цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце.

Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка. Медики надають їй допомогу.

Одеса

Окупанти атакували безпілотниками Одеський район, внаслідок удару постраждали три людини. Також через атаку росіян загорівся приватний будинок. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Кривий ріг

Російська армія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами. Внаслідок ворожої ракетної атаки одна людина загинула, четверо поранено, одна з них дуже важка. Попередньо пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі, автомобілі. 

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Минулої ночі у Бориспільському районі сталася пожежа складського приміщення, також пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки. Внаслідок ворожої атаки на залізничному переїзді загинув чоловік.

Нагадаємо, триває 1096-й день повномасштабної війни.

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Теги: Запоріжжя пожежа Одеса Кривий Ріг обстріл Київ

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