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Ріелтор дала підказку Кличку: У довгобудах столиці близько 50 тис. квартир, на яких буде попит

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ріелтор дала підказку Кличку: У довгобудах столиці близько 50 тис. квартир, на яких буде попит
Ріелтор нагадала, що збанкрутувало багато забудовників, серед них велика компанія «Київміськбуд»
фото: Олена Гайдамаха/Facebook

Київська влада повинна ухвалити вольове рішення щодо недобудов

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Олена Гайдамаха вважає: якщо вдасться завершити будівництво довгобудів Києва, це дасть можливість ввести в експлуатацію, щонайменше, 50 тис. квартир. Про це вона зазначила в інтерв’ю «Главкому» «Ця квартира з шахедного, а ця – з ракетного боку». Розмова з рієлтором про купівлю житла під час війни».

Ріелтор нагадала, що збанкрутувало багато забудовників, серед них велика компанія «Київміськбуд». Схожа ситуація із забудовником «Сага девелопмент». На окремих об’єктах, на кшталт ЖК «Рибальський», ведеться будівництво, але дуже повільно.

«Я, як і чимало киян, також стала жертвою ненадійного столичного забудовника «Аркада». При чому з мого боку була стовідсоткова проплата на етапі будівництва будинку. На початку 2022 року мені прийшов лист від компанії, яка взяла на себе зобов’язання завершити будівництво, із запевненнями: у 2026 році все добудуємо. І що ви думаєте, вони щось роблять? Нічого!» – розповіла фахівчиня.

Щоб вирішити проблему з довгобудами, за словами Олени Гайдамахи, потрібне вольове рішення київської влади. Тим паче, попит покупців на житло є високим.

Нагадаємо, за спостереженнями президентки Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Олени Гайдамахи, в Україні ринок житла переживає надскладні часи: більше житла будується на Західній Україні, а десь – все завмерло. Загалом по країні темпи будівництва житла суттєво просіли порівняно з часами до вторгнення. 

Додамо, що у 2020 році «Главком» оприлюднив сумну статистику: в Україні налічувалося 150 недобудованих об'єктів, і майже половина з них – у Києві. У 70 недобудовах різної стадії простоюють близько 18 тис. квартир, за більшість з яких вже заплачені гроші.

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Теги: Віталій Кличко Київ влада квартира житло ринок будівництво гроші

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