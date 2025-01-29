Скандал із проєктом меморіалу у Кривому Розі: родини загиблих військових вийшли на пікет

Міська рада Кривого Рогу може зруйнувати ідею побудови меморіального військового кладовища на секторі почесних поховань, а близькі полеглих Героїв вийшли запобігти цьому

Сьогодні, 29 січня, у Кривому Розі родини загиблих захисників зібралися на пікет біля міської ради міста, вимагаючи проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу на ескізний проєкт меморіального військового кладовища. Позаяк міськрада запропонувала варіант із червоним гранітом, який не влаштовує більшість сімей, або грошову допомогу для встановлення надгробків на власний розсуд. Однак рідні наполягають на створенні єдиного військового меморіалу, а не звичайного кладовища.

Як повідомляє журналістка Дарія Гірна, у Кривому Розі родини загиблих військових вже понад рік не можуть добитися у влади міста проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу на ескізний проєкт меморіального військового кладовища, оскільки червоний граніт, з якого мають зробити надгробки, зовсім їх не влаштовує.

Міськрадою було вирішено, що якщо родину не влаштовує запропонований проєкт, то їм просто дадуть грошову допомогу у вигляді 50 тис. грн на встановлення надгробків на могилах. Це стосується як поховань на інших кладовищах міста, так і на секторі Почесних військових поховань, де планувався меморіал.

Родини полеглих захисників проти, адже, за їх словами, це руйнує саму ідею меморіалу. Надгробки на могилах військових мають бути однаковими, а якщо всі пам’ятники будуть різні, це буде звичайний цвинтар.

Ескізний проєкт меморіального військового кладовища фото: Дарія Гірна/Facebook

Ескізний проєкт меморіального військового кладовища у Кривому Розі фото: Дарія Гірна/Facebook

За інформацією місцевого видання «На часі» до людей вийшла директорка міського департаменту соцполітики Інеса Благун, проте протестувальники не захотіли говорити з нею, зазначивши, що вона «не відповідальна за меморіал» та не є замовником. Люди кажуть, що розуміння з боку місцевої влади не було.

Крім того, після ранкового пікету, міська рада Кривого Рогу проголосувала про виділення 50 тис. грн кожній родині на встановлення пам’ятника на «власний смак». Про це написали журналістка Дарія Гірна. У коментарях Катерина Станкевич, сестра полеглого Захисника Олексія Різниченка розповіла деталі:

фото: Дарія Гірна/Facebook

«Звичайно, частина родин підтримала проєкт, який запропонувала влада. І це окей, нуль засудження. Але скільки – ми не знаємо. За внутрішнім опитуванням (не офіційне голосування) у спільноті – 89% родин не підтримують запропонований проєкт. Проте! Всі ці 90% кажуть, що якби цей червоний проєкт на конкурсі отримав найбільше голосів, то всі б запхали в тряпочку свою думку. Але він не набрав, бо конкурсу не було».

За словами Станкевич, з боку влади не було якісної комунікації з родинами загиблих Героїв, але було багато брехні.

До слова, будівництво Національного військового кладовища під Києвом, проєкт якого наприкінці червня пройшов державну експертизу, триває. Про це розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

На уточнювальне питання щодо строків початку проведення поховань, Калмикова знову повторила, що «вони чекають на дату від забудовника».