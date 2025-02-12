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Ракетна атака на столицю: з’явилися фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ракетна атака на столицю: з’явилися фото наслідків
Внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах
фото: Нацполіція

Профільні служби ліквідовують наслідки нічної атаки на Київ

Внаслідок нічної атаки ворога на Київ падіння уламків ворожих цілей зафіксовано у Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах столиці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, яка опублікувала фото наслідків.

Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами працюють на місцях, документують наслідки чергового воєнного терору.

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Ракетна атака на столицю: з’явилися фото наслідків фото 5

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.

Зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста. Зокрема:

  • Оболонський район – сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа з сьомого по перший поверх. На жаль, загинула одна людина;
  • Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м;
  • Святошинський район – сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;
  • Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Теги: росія ракета війна Київ ракетна атака пожежа

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