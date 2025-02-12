Ракетна атака на столицю: з’явилися фото наслідків

Внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах

Профільні служби ліквідовують наслідки нічної атаки на Київ

Внаслідок нічної атаки ворога на Київ падіння уламків ворожих цілей зафіксовано у Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах столиці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, яка опублікувала фото наслідків.

Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами працюють на місцях, документують наслідки чергового воєнного терору.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.

Зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста. Зокрема:

Оболонський район – сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа з сьомого по перший поверх. На жаль, загинула одна людина;

Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м;

Святошинський район – сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;

Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.