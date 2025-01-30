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У Києві вдалося запобігти продажу артефактів, що належали знаті варварських королівств

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві вдалося запобігти продажу артефактів, що належали знаті варварських королівств
Правоохороні нагадали, що культурні та історичні цінності не можуть бути предметами продажу та колекціонування приватними особами
фото: Національна поліція України, Facebook

Серед унікальних знахідок, які намагались продати на аукціоні – фрагменти чоловічого браслету та ременю, а також срібна фібула

Дізнавачі поліції Києва запобігли незаконному продажу рідкісних артефактів IV-V століття. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва. 

У Києві вдалося запобігти продажу артефактів, що належали знаті варварських королівств фото 1
фото: Національна поліція України, Facebook
У Києві вдалося запобігти продажу артефактів, що належали знаті варварських королівств фото 2
фото: Національна поліція України, Facebook

Серед унікальних знахідок, які намагались продати на аукціоні – фрагменти чоловічого браслету та ременю, а також срібна фібула. Вказані прикраси були ознакою найвищого статусу часів Великого переселення народів й належали знаті варварських королівств. Нині об’єкти культурної спадщини світового значення, яких не має у жодному музею світу, будуть передані до Національного музею історії України.

Запобігти продажу археологічних знахідок, що мають виняткову історичну та культурну цінність, вдалось у взаємодії із фахівцями провідного історичного музею країни. Представники закладу на сайті для колекціонерів відслідкували оголошення про продаж рідкісних артефактів - фрагмент браслету та золочене закінчення ременю у вигляді голови хижого птаха із вставкою з гранату.

За словами дізнавача Шевченківського управління поліції Олександра Секрета, ці унікальні вироби датовані IV-V століттям та належали знаті варварських королівств в часи Великого переселення народів, зокрема їх географія відноситься до Північної, Середньої та Східної Європи: «Справжні скарби, аналогів яким по теперішній час нема ніде у світі, мешканка Кіровоградської області намагалась продати за безцінь. Крім того, ми встановили факт продажу іншим продавцем срібної фібули – рідкісної застібки для одягу, декорованої складними ювелірними техніками, що одночасно слугувала прикрасою для її власника. Всі рідкісні артефакти ми вилучили».

Поліцейські призначили мистецтвознавчу експертизу для підтвердження автентичності та культурної цінності вилучених виробів. Після завершення експертизи артефакти будуть передані до Національного музею історії України для їх подальшого зберігання та вивчення.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України - Незаконне привласнення особою чужого майна скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність.

У Києві вдалося запобігти продажу артефактів, що належали знаті варварських королівств фото 3
фото: Національна поліція України, Facebook

Правоохоронці нагадали, що культурні та історичні цінності не можуть бути предметами продажу та колекціонування приватними особами, їх місце в Музейному фонді України.

Нагадаємо, на Хмельниччині правоохоронці запобігли незаконному продажу артефакту часів Великого переселення народів. Йдеться про срібну накладку епохи Великого переселення народів 425-450 років. Унікальну знахідку житель Хмельниччини намагався продати на одному з інтернет-аукціонів. Керівництво музею виявило цей факт і звернулося із заявою до прокуратури. Предмети подібного стилю, який має назву «стиль Сьоздала», вважають показником інтернаціональної моди варварських еліт того часу, а їх розповсюдження маркує стрімкий рух цілих народів. 

Викрадені з українських музеїв та археологічних пам'яток експонати та артефакти вже почали з'являтися на міжнародному чорному ринку.

Раніше з Донеччини до Дніпра були евакуйовані важливі кам’яні пам’ятки: нижня частина половецької статуї XII століття та гарман, що датується XIX – початком XX століття.

Як повідомлялося, під час митного контролю міжнародного поштового відправлення київські митники вилучили з посилки, яка прямувала до США, три археологічні артефакти з шостого тисячоліття до нашої ери.

До слова, правоохоронці вилучили та повернули у власність держави унікальну прикрасу ІІІ століття, колекцію старожитностей та 264 картини, які знайшли в обвинуваченого у держзраді екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука. Вартість артефактів та художніх творів становить мільйони доларів

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Теги: Київ розслідування поліція

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