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Атака дронів на Київщину: внаслідок удару загинув чоловік (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Атака дронів на Київщину: внаслідок удару загинув чоловік (оновлено)
Поліція працює на місці удару
фото: Нацполіція

На місці події працюють всі екстрені служби

У ніч проти 22 лютого росіяни вчергове атакували Київ та область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КОВА.

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків. Також внаслідок ворожої атаки в районі горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває.

Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч.

Оновлено

Поліція Київщини повідомляє, що агресор вчергове завдав ударів по території Київської області ворожими безпілотниками.

У Бориспільському районі сталася пожежа складського приміщення, також пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки. Внаслідок ворожої атаки на залізничному переїзді загинув чоловік.

В «Укрзалізниці» розповіли, через падіння БпЛА загинув черговий по переїзду в Бориспільському районі. Це відбулося, коли чоловік був на своєму робочому місці.

Також повідомили, що рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю, й поїзди курсують за розкладом.

Внаслідок удару ушкоджень зазнав службовий автомобіль групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини. На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київської області, а також працівники ДСНС.

Нагадаємо, триває 1095-й день повномасштабної війни.

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Теги: смерть Київщина чоловік тривога росіяни

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