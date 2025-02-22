Атака дронів на Київщину: внаслідок удару загинув чоловік (оновлено)

На місці події працюють всі екстрені служби

У ніч проти 22 лютого росіяни вчергове атакували Київ та область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КОВА.

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків. Також внаслідок ворожої атаки в районі горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває.

Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч.

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Поліція Київщини повідомляє, що агресор вчергове завдав ударів по території Київської області ворожими безпілотниками.

У Бориспільському районі сталася пожежа складського приміщення, також пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки. Внаслідок ворожої атаки на залізничному переїзді загинув чоловік.

В «Укрзалізниці» розповіли, через падіння БпЛА загинув черговий по переїзду в Бориспільському районі. Це відбулося, коли чоловік був на своєму робочому місці.

Також повідомили, що рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю, й поїзди курсують за розкладом.

Внаслідок удару ушкоджень зазнав службовий автомобіль групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини. На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції Київської області, а також працівники ДСНС.

Нагадаємо, триває 1095-й день повномасштабної війни.