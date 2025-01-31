Рух низки автобусів та тролейбусів у Києві 1-2 лютого буде змінено через ярмарки

Протягом вихідних заплановано продовольчі ярмарки на вул. Голосіївській, вул. Кубанської України, вул. Миколи Закревського, вул. Йорданській та вул. Татарській

Цими вихідними, 1 та 2 січня, у Києві буде змінено рух низки автобусних та тролейбусник маршрутів через заплановані продовольчі ярмарки. Про це повідомив «Київпастранс».

Повідомляється, що 1 лютого буде змінено маршрути автобусів №№ 33, 39, 63, 81, 101 та тролейбусів № 34. Другого лютого зі змінами руху курсуватиме маршрут автобусів № 31.



Заплановані продовольчі ярмарки на вул. Голосіївській, вул. Кубанської України, вул. Миколи Закревського, вул. Йорданській та вул. Татарській.



З початку руху до закінчення ярмарків, рух маршрутів буде організовано:

автобус № 33 по трасі: вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря;

по трасі: вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря; тролейбус № 34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

від вул. Північної до просп. Степана Бандери; автобус № 39 в напрямку до вул. Ракетної буде організовано по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), в зворотному напрямку за власним маршрутом;

в напрямку до вул. Ракетної буде організовано по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), в зворотному напрямку за власним маршрутом; автобус № 63 від станції метро «Червоний Хутір» довул. Кубанської України;

від станції метро «Червоний Хутір» довул. Кубанської України; автобус № 81 по трасі: вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий - вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича –просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря;

по трасі: вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий - вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича –просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря; автобус № 101 від станції метро «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;

від станції метро «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом; автобус № 31 по трасі: ст.м. «Політехнічний інститут» - просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, автобуси № 7 змінять свій звичний маршрут через проведення ярмарку на вулиці Бульварно–Кудрявській.

До слова, цього тижня, 28 січня – 2 лютого, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.