Київ атакують ворожі безпілотники, працює ППО

Повітряна тривога триває, перебувайте в безпечних місцях!

Вже п'яту ніч поспіль Київ та область атакують російські дрони. У столиці та на Київщині працюють сили ППО. Протиповітряники збивають ворожі безпілотники.

О 22:22 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли, що тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці гучно. Працюють сили ППО. Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що загроза через ворожі БпЛА. Працює ППО.

Столична влада закликає громадян, перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Минулої ночі у Бориспільському районі сталася пожежа складського приміщення, також пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки. Внаслідок ворожої атаки на залізничному переїзді загинув чоловік.

Нагадаємо, триває 1095-й день повномасштабної війни.