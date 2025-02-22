Київ атакують ворожі безпілотники, працює ППО
Повітряна тривога триває, перебувайте в безпечних місцях!
Вже п'яту ніч поспіль Київ та область атакують російські дрони. У столиці та на Київщині працюють сили ППО. Протиповітряники збивають ворожі безпілотники.
О 22:22 у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Моніторингові пабліки повідомляли, що тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці гучно. Працюють сили ППО. Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що загроза через ворожі БпЛА. Працює ППО.
Столична влада закликає громадян, перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Минулої ночі у Бориспільському районі сталася пожежа складського приміщення, також пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та квартиру багатоповерхівки. Внаслідок ворожої атаки на залізничному переїзді загинув чоловік.
Нагадаємо, триває 1095-й день повномасштабної війни.
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