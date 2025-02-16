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В Одесі безхатько помстився чоловіку, бо той не пустив його в під'їзд

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Одесі безхатько помстився чоловіку, бо той не пустив його в під'їзд
Вогнем було пошкоджено задню частину легковика
фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру й обрали запобіжний захід. Йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі

В Одесі безхатько підпалив автівку чоловіку, тому що він не пустив його в під'їзд будинку. Одеські правоохоронці викрили у злочині 50-річного містянина. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Повідомляється, що пожежники сповістили до поліції про займання автомобіля Volkswagen на одній із вулиць Пересипського району Одеси. Вогнем було пошкоджено задню частину легковика.

Оперативники встановили, що транспортний засіб підпалив 50-річний чоловік без постійного місця проживання.

Правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, що причетний до злочину
Правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, що причетний до злочину
фото: ГУНП в Одеській області

Слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертизу. Також поліцейські з’ясували, що громадянин скоїв злочин, аби помститися 30-річному власнику легковика за те, що не дозволив зайти до під’їзду багатоповерхівки, в якій проживає його товариш.

«Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в сумі 121 120 грн. Встановлюється заподіяний потерпілому збиток. Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовською окружної прокуратури міста Одеси», – йдеться у повідомленні.

До слова, в Одесі двох дівчат 17 та 18 років підозрюють у підпалах авто на замовлення. Їх затримали після того, як вони нібито спалили один кросовер та намагались підпалити ще один цивільний автомобіль

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Теги: Одеса слідство злочин автомобіль безхатченки пожежа

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