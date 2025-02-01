Повторна ВЛК та нові ціни на електроенергію: які зміни чекають на киян у лютому

Вже відсьогодні діють обмеження банківських переказів – у розмірі 150 тис. грн на місяць. Йдеться про вихідні платежі за реквізитами IBAN

Термін повторної ВЛК спливає 4 лютого та штрафи «обмежено придатні» не отримають, якщо не пройдуть її

Від 1 лютого 2025 року на киян чекає низка змін. Насамперед вони стосуються нових лімітів на перекази коштів. Крім цього спливають терміни переоформлення статусу критичних підприємств для бронювання їхніх працівників, а також перекомісії для колишніх обмежено придатних військовозобов'язаних.

Що зміниться:

Обмеження банківських переказів – у розмірі 150 тис. грн на місяць. Йдеться про вихідні платежі за реквізитами IBAN;

– у розмірі 150 тис. грн на місяць. Йдеться про вихідні платежі за реквізитами IBAN; Термін повторної ВЛК спливає 4 лютого. Та штрафи «обмежено придатні» не отримають, якщо не пройдуть її. Адже термін обіцяють продовжити до 5 червня;

4 лютого. Та штрафи «обмежено придатні» не отримають, якщо не пройдуть її. Адже термін обіцяють продовжити до 5 червня; Е-запис у сервісних центрах МВС . Тестовий онлайн-формат відкриють на всі послуги з 4 лютого;

. Тестовий онлайн-формат відкриють на всі послуги з 4 лютого; Перебронювання військовозобов’язаних . Підприємство має підтвердити статус критичності до 28 лютого. Якщо цього не зробити, його працівники втратять бронь;

. Підприємство має підтвердити статус критичності до 28 лютого. Якщо цього не зробити, його працівники втратять бронь; Нові ціни на електроенергію . Тепер дію пільгового тарифу обмежать певним обсягом споживання – до і понад 2000 кВт;

. Тепер дію пільгового тарифу обмежать певним обсягом споживання – до і понад 2000 кВт; lifecell підвищить тарифи на 34% . Це буде поступово з 5 лютого;

. Це буде поступово з 5 лютого; На 40-70 грн злетять ціни у Vodafone. Разом із вартістю тарифів збільшиться і їхнє наповнення.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи на електроенергію для населення впродовж поточного опалювального сезону.

Окрім того, в Україні продовжує зростати вартість продуктів, і ціни на хліб не стали винятком. Протягом 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати у межах 1,5-2%, а за рік в цілому він може здорожчати на понад 20%.