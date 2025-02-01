Головна Київ Новини
search button user button menu button

Повторна ВЛК та нові ціни на електроенергію: які зміни чекають на киян у лютому

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Повторна ВЛК та нові ціни на електроенергію: які зміни чекають на киян у лютому
Вже відсьогодні діють обмеження банківських переказів – у розмірі 150 тис. грн на місяць. Йдеться про вихідні платежі за реквізитами IBAN
фото з відкритих джерел

Термін повторної ВЛК спливає 4 лютого та штрафи «обмежено придатні» не отримають, якщо не пройдуть її

Від 1 лютого 2025 року на киян чекає низка змін. Насамперед вони стосуються нових лімітів на перекази коштів. Крім цього спливають терміни переоформлення статусу критичних підприємств для бронювання їхніх працівників, а також перекомісії для колишніх обмежено придатних військовозобов'язаних.

Що зміниться:

  • Обмеження банківських переказів – у розмірі 150 тис. грн на місяць. Йдеться про вихідні платежі за реквізитами IBAN;
  • Термін повторної ВЛК спливає 4 лютого. Та штрафи «обмежено придатні» не отримають, якщо не пройдуть її. Адже термін обіцяють продовжити до 5 червня;
  • Е-запис у сервісних центрах МВС. Тестовий онлайн-формат відкриють на всі послуги з 4 лютого;
  • Перебронювання військовозобов’язаних. Підприємство має підтвердити статус критичності до 28 лютого. Якщо цього не зробити, його працівники втратять бронь;
  • Нові ціни на електроенергію. Тепер дію пільгового тарифу обмежать певним обсягом споживання – до і понад 2000 кВт;
  • lifecell підвищить тарифи на 34%. Це буде поступово з 5 лютого;
  • На 40-70 грн злетять ціни у Vodafone. Разом із вартістю тарифів збільшиться і їхнє наповнення.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що уряд не планує підвищувати тарифи на електроенергію для населення впродовж поточного опалювального сезону. 

Окрім того, в Україні продовжує зростати вартість продуктів, і ціни на хліб не стали винятком. Протягом 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати у межах 1,5-2%, а за рік в цілому він може здорожчати на понад 20%. 

Читайте також:

Теги: вихідні Україна карткові перекази населення послуги міністр тарифи Герман Галущенко Київ бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДБР аналізує воєнну документацію, розбирає дії командування, які вплинули на швидку окупацію Півдня у 2022 році
Хто здав Південь України росіянам? Нові деталі скандального розслідування (документи) Війна і право
24 сiчня, 12:00
Президент України Володимир Зеленський та генерал Олександр Сирський
Території в обмін на мир – план «Б» Зеленського? Авторська стаття
28 сiчня, 13:15
Зеленський підписав закон про торгівлю вживаними автомобілями: що змінилося
Зеленський підписав закон про торгівлю вживаними автомобілями: що змінилося
3 сiчня, 17:15
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва для переговорів з українським урядом
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
14 сiчня, 09:47
Найвищий рівень прийняття представників ЛГБТ зафіксовано в Києві
Як в українців змінилося ставлення до ЛГБТ-спільноти: результати дослідження
15 сiчня, 19:52
Сьогодні, 20 січня, відбулася інавгурація Дональда Трампа
Хто привітав Трампа зі вступом на посаду президента США
20 сiчня, 20:24
Як населення, так і підприємці вважають політичну корупцію найбільш серйозним типом корупції
Корупція в Україні. Дослідження НАЗК пояснило, що змінилося за рік
24 сiчня, 13:08
Багненко: «Хотілося не просто сидіти й чекати, а зробити щось світле, що несло б надію на повернення»
У центрі Києва висаджено сакури на честь захисників, які перебувають у полоні
29 сiчня, 08:59
Полковник Дмитро Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, бригадний генерал Юрій Галушкін та полковник Ілля Лапін
Військовий експрокурор пояснив, що не так зі справою затриманих генералів
Вчора, 10:59

Новини

Повторна ВЛК та нові ціни на електроенергію: які зміни чекають на киян у лютому
Повторна ВЛК та нові ціни на електроенергію: які зміни чекають на киян у лютому
Компанія-забудовник та влада Києва йдуть до суду через екопарк «Осокорківські луки»
Компанія-забудовник та влада Києва йдуть до суду через екопарк «Осокорківські луки»
Помер заслужений артист України, провідний актор театру «Колесо» Станіслав Колокольніков
Помер заслужений артист України, провідний актор театру «Колесо» Станіслав Колокольніков
У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео)
У Голосіївському районі Києва чоловік впав на піддашок підʼїзду багатоповерхівки (відео)
Поліція затримала чоловіка, який «замінував» низку столичних об’єктів інфраструктури
Поліція затримала чоловіка, який «замінував» низку столичних об’єктів інфраструктури
На Оболоні 1-2 лютого буде зупинено рух трамвая №16: що стало причиною
На Оболоні 1-2 лютого буде зупинено рух трамвая №16: що стало причиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 лютого: ситуація на фронті
125K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 лютого 2025
39K
На Землі стрімко піднімається один із континентів
36K
Авіакатастрофа у Вашингтоні: американські ЗМІ розкрили шокуючі подробиці
14K
Мережа вітає суддю Верховного суду з днем народження. Чим оригінальним прославився Первомайський

Новини

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:00
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
Сьогодні, 05:48
Ліміти на грошові перекази, бронювання, розмір пенсії: що змінилося з 1 лютого
Сьогодні, 05:00
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
Вчора, 21:11
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua