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Українські полонені в Угорщині: РФ готує нові провокації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські полонені в Угорщині: РФ готує нові провокації
Для України головний пріоритет – повернення додому усіх наших захисників і захисниць, а також цивільних
фото ілюстративне

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Україна повернула з Угорщини п'ять захисників, яких передала країні Російська православна церква. Попри це, РФ готується до наступних схожих провокацій, зокрема із залученням до цього Угорщини. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає «24 канал».

Юсов наголосив, що РФ робить це з конкретною метою.

«Повернення полонених – те, що відбувається в рамках міжнародного гуманітарного права, за Женевськими конвенціями, інформуванням і участі України і обов’язково за участю міжнародного Червоного Хреста. В даному випадку ми нічого не побачили. І, звичайно, це прикра ситуація. Завдання України зробити так, щоб подібні речі не повторювалися і активізувати міжнародну спільноту в цьому напрямку», – сказав він.

Зокрема, Юсов пригадав приклад Туреччини, яка виступила третьою стороною і на певний час прихистила звільнених з російського полону українських захисників. У цьому випадку йшлося про взаємну згоду та участь України.

«Якщо інша країна виступила з подібною публічною ініціативою, то Україна підтримала б. Бо для нас головний пріоритет – повернення додому усіх наших захисників і захисниць, а також цивільних. В даній ситуації мовиться не про гуманні ініціативи, а про російське вороже ІПСО», – підкреслив представник розвідки.

Нагадаємо, український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина, прийнявши від Росії 11 українських військовополонених, готує інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) для того, щоб звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ. 

Як повідомлялося, 8 червня стало відомо, що Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу. Україна встановила місце їх перебування. 

Влада Угорщини після цього заявляла, що вона не має відношення до передачі полонених, оскільки організацією займалися церковні та релігійні організації.

Теги: Угорщина росія обмін полоненими Україна

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