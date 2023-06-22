Скандал із українськими полоненими. Угорщина готує психологічну операцію

Потрапивши на територію Угорщини, згідно із законом, українці втрачають статус військовополонених

Угорщина, прийнявши від Росії 11 українських військовополонених, готує інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) для того, щоб звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ. Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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«Я вважаю, що Угорщина порушила гуманітарне право, тому що не можна просто взяти з території РФ і забрати військовополонених. Навіть якщо у вас були якісь гуманітарні підстави, то насамперед необхідно було проінформувати Україну. Треба було поінформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ)», – заявив він.

Водночас, як наголосив Лубінець, сьогодні вранці він зустрічався з головою місії Червоного хреста в Україні Юргом Егліном, який, зі свого боку, повідомив, що не отримував жодної інформації про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

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Омбудсмен також зазначив, що, потрапивши на територію Угорщини, ці українці втрачають статус військовополонених. У зв'язку з цим, за його словами, немає пояснення, з якої причини Угорщина обмежує їхню свободу пересування, контактів і не допускає до них українських дипломатів.

«Ми намагаємося встановити з ними контакт. Ми знаємо, де вони перебувають. Ми не розуміємо позиції Угорщини, чому досі наших дипломатів до них не допустили. Фактично вони перебувають в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали мобільні телефони, які їм дали для спілкування з родичами. Так, ми знаємо, що до декого змогли приїхати родичі, проте деталі нам не відомі, як і те, чому ці громадяни України, перебуваючи на території Угорщини, фактично перебувають у такому становищі як військовополонені», – зазначив він.

На думку Лубінця, така поведінка Угорщини – це підігравання російській пропаганді.

«Зараз вони (Угорщина – «Главком»), за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України – нібито Росія хоче віддати військовополонених, а в України немає ініціативи», – додав омбудсмен.

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Раніше повідомлялося, що усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що Росія потайки передала Угорщині українських полонених, проте українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу. Україна встановила місце їх перебування.

Влада Угорщини після цього заявляла, що вона не має відношення до передачі полонених, оскільки організацією займалися церковні та релігійні організації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українських військовополонених вивезли із Росії в Угорщину в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.