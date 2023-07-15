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Угорщина отримала попередження від ЄС: деталі справи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Угорщина отримала попередження від ЄС: деталі справи
Угорщина має два місяці, щоб усунути виявлені Єврокомісією недоліки
фото з відкритих джерел

Будапешту ставиться в провину невиконання своїх зобов'язань

Європейська комісія розцінила як порушення Директиви ЄС рішення уряду Угорщини про звільнення з місць позбавлення волі засуджених за торгівлю людьми через переповнені в'язниці. Про це йдеться у висновку Єврокомісії.

Так, стосовно Угорщини було розпочато процедуру порушення з направленням офіційного повідомлення.

Будапешту ставиться в провину «невиконання своїх зобов'язань відповідно до Директиви Ради 2002/90/EC про накладення ефективних, пропорційних і стримувальних санкцій щодо злочину, що полягає у сприянні несанкціонованому в'їзду, транзиту та проживання в ЄС (тобто незаконному ввезенню мігрантів) відповідно до Рамкового рішення Ради (2002/946/ПВД), яке встановлює правила кримінального покарання за ці злочини».

Уряд Угорщини у квітні цього року прийняв ухвалу, що передбачає загальну заміну покарань, пов'язаних із позбавленням волі за злочини з контрабандою, на «реінтеграційне покарання». Тобто, засуджені звільняються, навіть якщо вони відбули лише невеликий термін свого покарання. Потім ці особи повинні залишити територію Угорщини протягом 72 годин, щоб відбувати своє «реінтеграційне покарання» у країні їхнього звичайного проживання або громадянства.

При цьому урядова постанова не містить додаткових правил щодо умов, моніторингу або забезпечення дотримання цього «реінтеграційного тримання під вартою» за межами Угорщини.

«Комісія вважає, що такі скорочені санкції, які застосовуються до осіб, засуджених за злочини, пов'язані з контрабандою, не є ані ефективними, ані стримуючими, і не враховують обставин справ, що розглядаються», - зазначили в Єврокомісії.

З огляду на це Угорщині видали офіційне повідомлення. Тепер країна має два місяці, щоб відповісти на лист та усунути виявлені Єврокомісією недоліки.

«За відсутності задовільної відповіді Комісія може ухвалити рішення про винесення мотивованого висновку», - йдеться у заяві.

Йдеться про можливість направлення позову до Суду ЄС, а також фінансових обмежень.

Теги: Угорщина Європейський союз мігранти закон

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