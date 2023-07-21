Угорщина знову взялася шантажувати Україну

Будапешт вимагає винесення угорський OTP Bank з переліку міжнародних спонсорів війни

Угорщина наразі є найбільшою перешкодою у спробі Європейського союзу створити довгостроковий фонд обсягом до 20 млрд євро для підтримки армії України. Країна виступила проти цього плану. Про це пише Politico.

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Видання нагадує, що міністри закордонних справ під час зустрічі в Брюсселі 20 липня вперше обговорили цю пропозицію. Вона передбачає виділення Україні щонайменше 5 млрд євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських бійців.

У четвер міністри закордонних справ зустрілися в Брюсселі та вперше обговорили пропозицію, яка передбачає виділення щонайменше 5 млрд євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських військ.

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Але під час зустрічі Угорщина заявила, що вона буде заперечувати проти цього плану, доки Україна не вилучить угорський банк OTP зі свого списку «спонсорів війни».

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що до викреслення OTP Будапешт не схвалить виділення коштів для Європейського фонду миру, який Брюссель використовує для підтримки поставок зброї в Україну.

«Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов’язань за Європейським фондом миру, доки не буде вирішено питання OTP», – додав Сіярто.

Раніше Будапешт не підтримав виділення чергового траншу Євросоюзу у розмірі близько €500 млн на військову допомогу Україні. Теж через OTP Bank.

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Нагадаємо, 4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».