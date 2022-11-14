Навіщо Пригожин хвалиться стратою «вагнерівця»: пояснення Центру стратегічних комунікацій

Як зазначає Центр протидії дезінформації, Росія поступово перетворюється на «Вагнерстан»

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки звертає увагу на той факт, що відео жорстокої страти колишнього бойовика не викликало реакції з боку влади РФ. Це свідчать про те, що у Росії «закони Пригожина» стоять вище законів держави. Про це йдеться у огляді Центру стратегічних комунікацій.

Центр нагадує, що це вже не перша страта, яку вчинили бойовики «Вагнера» та зняли це на відео. У мережі й досі можна знайти жахливе відео знущань російських найманців над сирійським полоненим.

«У тому відео «вагнерівці» так само знущалися над ним за допомогою молота, відбиваючи йому кінцівки. Тоді це справило ефект бомби, адже було доказом воєнного злочину. Того разу пропаганда намагалася всіляко цей скандал зам’яти, генеруючи фейки про те, що це відео сфальшоване. Тепер Пригожин навіть не приховує страти Нужина. Ба більше, хизується цим», – наголошується у повідомленні.

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Також аналітики центру звертають увагу на інший аспект цієї справи. Засновник відомого правозахисного ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пояснити, як Нужин опинився в руках росіян. На думку Осєчкіна, Україна відмовилася від програми забезпечення безпеки тим, хто здався в полон, результатом чого і стали такі жахливі наслідки. І при цьому у ЗМІ та офіційних осіб у контексті страти ексбойовика немає жодних претензій до правоохоронців чи влади РФ.

«Насправді, коли військовослужбовець потрапляє в полон, йому забезпечують права згідно з Женевською конвенцією про військовополонених. Україна забезпечила усі його права в рамках конвенції. Україна віддала його, щоб звільнити своїх людей, дати їм свободу. З іншого боку, Росія віддала полонених українців, щоб здобути одного свого для того, аби жахливо його вбити, зняти на відео, розігнати по соцмережах і підтвердити на найвищому медійному рівні. Повідомлення про цю страту з відповідним коментарем Пригожина, наприклад, опублікували «Комерсант», «МК», РБК.

І жоден навіть не пропагандист, а хоча б парламентар, політик, публічна особа не поставила жодного питання, щодо не просто позасудової страти, а взагалі страти в країні, в якій смертна кара заборонена законодавством», с зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Натомість аналітики Центру звертають увагу на інше резонансне у РФ відео, на якому мобілізовані відчитують офіцера за погану амуніцію та недостатню підготовку перед відправкою у зону бойових дій.

«За мобілізованих, які принижували офіцера за профанацію бойової підготовки, взялися одразу. Тепер питання лише у тому, коли «закони Пригожина» остаточно поширяться на всю Росію і вона уся стане «Вагнерстаном». Те, що «русский мир» імені Пригожина таке виробляє зі своїми – і є черговим доказом усього звірячого, що він творив з українцями в Бучі, Бородянці, Ізюмі та решті окупованих міст», – наголошується у публікації.

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Нагадаємо, російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК «Вагнер» ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. При цьому сам засновник ПВК Євген Пригожин позитивно висловився про вбивство, заявивши: «собаці – собача смерть».