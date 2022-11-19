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Завербували до «Вагнера»: у Росії різко зменшилося число ув'язнених

Надія Карбунар
glavcom.ua
Завербували до «Вагнера»: у Росії різко зменшилося число ув'язнених
Федеральна служба виконання покарань повідомила про рекордне скорочення числа ув'язнених-чоловіків у виправних колоніях загального та суворого режиму
фото з відкритих джерел

Кількість в’язнів у колоніях РФ восени скоротилася на 23 тисячі осіб

Цієї осені кількість в’язнів у виправних колоніях РФ скоротилася на 23 тисячі осіб, пише видання «Медиазона». Таку статистику навела Федеральна служба з виконання покарань.

За даними медіа, настільки різко кількість в’язнів жодного разу не зменшувалася навіть під час амністії. Журналісти вважають, що нинішнє скорочення пов’язане з вербуванням у «ПВК Вагнера».

Якщо у вересні ув’язнених було 348 тисяч, до жовтня показник скоротився на 10 тисяч осіб, а в листопаді – ще на 10. Тож на початку цього місяця в’язнів у Росії вже 325 тисяч.

Крім того, минулого місяця у фонді «Русь сидящая», який займається допомогою громадянам, що зіткнулися з російськими слідством і пенітенціарною системою, також назвали цифру в понад 20 тисяч ув’язнених, яких завербували на війну Кремля проти України.

Як відомо, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжив формування паралельних військових структур у Білгородській та Курській областях, хоча загрози сухопутного вторгнення України на територію Росії немає.

Пригожин останніми місяцями почав активно критикувати військове керівництво Росії на тлі масових провалів армії РФ в Україні.

Повідомлялося, що ПВК «Вагнер» оголосила про створення Центрів «підготовки та управління народним ополченням» у Курській і Бєлгородській областях. 

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Теги: росія ПВК Вагнера війна Україна колонія

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