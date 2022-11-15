Страта «вагнерівця» кувалдою: Симоньян виправдовує Пригожина цитатою про матку

Пропагандистка Симоньян вважає, що росіяни мають бути вдячними ПВК «Вагнера» і Пригожину

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявляє, що росіяни «не мають морального права» засуджувати керівника приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євгена Пригожина, який схвально прокоментував жорстоку страту звільненого з українського полону «вагнерівця» Євгенія Нужина.

У ефірі своєї програми Симоньян похвалила реакцію Пригожина на страту колишнього бойовика ПВК «Вагнера».

«Не знаю, чи Євген Пригожин сам пише свої коментарі чи його піарники, але я не згадаю, щоб у нас так писали люди, з такою впевненістю у своїй правоті, з пофігізмом щодо того, що думають люди, які не займаються тим, чим він займається, і з тим, що називається тролінг. Якого рівня це тролінг, я навіть не знаю», – сказала вона.

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Пропагандистка також похвалилася, що знає Пригожина багато років. Вона також закликала росіян утриматися від критики Пригожина щодо його жорстокості цитатою із американського комедійного серіалу «Друзі».

«Знаючи Євгена Пригожина багато років … і знаючи, що він робить, де він робить, і як це все там відбувається, я згадую лише одну річ – цитату із всіма улюбленого серіалу «Друзі»: «Нема матки – нема думки». Мається на увазі наступне: для того, щоб робити висновки, роздумувати і затято засуджувати, біснуватися щодо того, що відбувається на війні, треба провести час на війні. Жінка, яка не народжувала, не може судити про болісність пологів. І людина, яка не була на війні, і тим більше не відповідала за неї, судити про такі речі не може», – зазначила пропагандистка.

При цьому Симоньян запевнила, що вона сама «не підтримує і не заохочує такі розправи». Вона також вважає, що росіяни мають бути вдячними ПВК «Вагнера» і Пригожину.

«Якби не ПВК Вагнера було б набагато більше смертей, більше мобілізованих, більше жінок і дітей, що плачуть», – сказала вона.

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Нагадаємо, російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК «Вагнер» ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. При цьому сам засновник ПВК Євген Пригожин позитивно висловився про вбивство, заявивши: «собаці – собача смерть».

До слова, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує нарощувати підтримку серед росіян.