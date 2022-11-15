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Страта «вагнерівця» кувалдою: Симоньян виправдовує Пригожина цитатою про матку

Надія Клочко
glavcom.ua
Страта «вагнерівця» кувалдою: Симоньян виправдовує Пригожина цитатою про матку
Симоньян згадала цитату з серіалу «Друзі», виправдовуючи жорстокість Євгена Пригожина
скріншот із відео

Пропагандистка Симоньян вважає, що росіяни мають бути вдячними ПВК «Вагнера» і Пригожину

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявляє, що росіяни «не мають морального права» засуджувати керівника приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» Євгена Пригожина, який схвально прокоментував жорстоку страту звільненого з українського полону «вагнерівця» Євгенія Нужина.

У ефірі своєї програми Симоньян похвалила реакцію Пригожина на страту колишнього бойовика ПВК «Вагнера». 

«Не знаю, чи Євген Пригожин сам пише свої коментарі чи його піарники, але я не згадаю, щоб у нас так писали люди, з такою впевненістю у своїй правоті, з пофігізмом щодо того, що думають люди, які не займаються тим, чим він займається, і з тим, що називається тролінг. Якого рівня це тролінг, я навіть не знаю», – сказала вона.

Пропагандистка також похвалилася, що знає Пригожина багато років. Вона також закликала росіян утриматися від критики Пригожина щодо його жорстокості цитатою із американського комедійного серіалу «Друзі».

«Знаючи Євгена Пригожина багато років … і знаючи, що він робить, де він робить, і як це все там відбувається, я згадую лише одну річ – цитату із всіма улюбленого серіалу «Друзі»: «Нема матки – нема думки». Мається на увазі наступне: для того, щоб робити висновки, роздумувати і затято засуджувати, біснуватися щодо того, що відбувається на війні, треба провести час на війні. Жінка, яка не народжувала, не може судити про болісність пологів. І людина, яка не була на війні, і тим більше не відповідала за неї, судити про такі речі не може», – зазначила пропагандистка.

При цьому Симоньян запевнила, що вона сама «не підтримує і не заохочує такі розправи». Вона також вважає, що росіяни мають бути вдячними ПВК «Вагнера» і Пригожину.

«Якби не ПВК Вагнера було б набагато більше смертей, більше мобілізованих, більше жінок і дітей, що плачуть», – сказала вона.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширили відео страти завербованого до ПВК «Вагнер» ув'язненого Євгенія Нужина, який у вересні здався у полон ЗСУ. Чоловік стверджував, що виступав проти війни в Україні та перейшов на бік ЗСУ, щоб воювати проти Росії й Путіна. При цьому сам засновник ПВК Євген Пригожин позитивно висловився про вбивство, заявивши: «собаці – собача смерть».

До слова, американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує нарощувати підтримку серед росіян

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Теги: Маргарита Симоньян пропаганда ПВК Вагнера росія

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