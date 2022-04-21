  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українські танкісти показали, як відпочивають на броні (фото)

    Коли треба, то тверда броня перетворюється на м'яке ліжко - Українські танкісти показали, як відпочивають на броні (фото)
    Коли треба, то тверда броня перетворюється на м'яке ліжко
    фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада/Facebook.

    Для справжніх танкістів залізна машина – це домівка

    Українські танкісти показали, як у хвилини спокою відпочивають прямісінько на броні. Знімки оприлюднила 1 окрема танкова Сіверська бригада у Facebook.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Українські танкісти показали, як відпочивають на броні (фото)
    Українські танкісти показали, як відпочивають на броні (фото)

    «Для справжніх танкістів залізна машина – це домівка. І коли треба, то тверда броня перетворюється на м'яке ліжко, з якого будь-якої миті ми можемо встати і піти в бій за те, щоб спокійно спали мільйони українців! Разом до перемоги!», – ідеться у підписі до фото.

    Раніше повідомлялося, що штурмова група 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищила російський танк Т-72 із українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна».

    Нагадаємо, армія рашистів продовжує стягувати резерви для наступу на Донбас. Зокрема, зафіксовано сотні одиниць військової техніки недалеко від кордону з Україною в Бєлгородській області.

    Теги: росія окупанти війна Україна Facebook окупація ліжко #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські танкісти показали, як відпочивають на броні (фото)