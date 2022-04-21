Українські танкісти показали, як відпочивають на броні (фото)

Коли треба, то тверда броня перетворюється на м'яке ліжко

Для справжніх танкістів залізна машина – це домівка

Українські танкісти показали, як у хвилини спокою відпочивають прямісінько на броні. Знімки оприлюднила 1 окрема танкова Сіверська бригада у Facebook.

«Для справжніх танкістів залізна машина – це домівка. І коли треба, то тверда броня перетворюється на м'яке ліжко, з якого будь-якої миті ми можемо встати і піти в бій за те, щоб спокійно спали мільйони українців! Разом до перемоги!», – ідеться у підписі до фото.

Раніше повідомлялося, що штурмова група 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищила російський танк Т-72 із українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна».

Нагадаємо, армія рашистів продовжує стягувати резерви для наступу на Донбас. Зокрема, зафіксовано сотні одиниць військової техніки недалеко від кордону з Україною в Бєлгородській області.