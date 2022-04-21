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    Глава Московської церкви в Україні пропонує на Великдень ходу в Маріуполь

    Онуфрій пропонує провести хресну ходу від Оріхова до&nbsp;&laquo;Азовсталі&raquo; та евакуювати цивільних - Глава Московської церкви в Україні пропонує на Великдень ходу в Маріуполь
    Онуфрій пропонує провести хресну ходу від Оріхова до «Азовсталі» та евакуювати цивільних
    фото: glavcom.ua

    Онуфрій каже, що «хода могла б вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих»

    Глава УПЦ МП Онуфрій пропонує організувати молитовну ходу від Оріхова, що в Запорізькій області, до заводу «Азовсталь» у м. Маріуполь. Відповідну заяву опублікували на сайті УПЦ МП.

    Онуфрій повідомив, що духовенство і вірні готові провести таку ходу «з метою надання невідкладної допомоги та виведення мирних жителів. Також хода могла б вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих».

    «Ми звертаємося до всіх, від кого це залежить, і просимо в період зі Страсної П’ятниці (22 квітня 2022 року) до Світлого Христового Воскресіння (24 квітня 2022 року) на території міста Маріуполь та його околицях забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження зазначеної молитовної ходи», – зазначив глава УПЦ МП.

    На даний час у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

    20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

    Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

    Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.

    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас церква війна Українська православна церква Україна окупація #stoprussia
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    Глава Московської церкви в Україні пропонує на Великдень ходу в Маріуполь