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    Події в Україні

    Генштаб показав спалений Мі-8 окупантів. Екіпаж згорів (відео 18+)

    Десантники перетворили бойовий вертоліт орків на брухт - Генштаб показав спалений Мі-8 окупантів. Екіпаж згорів (відео 18+)
    Десантники перетворили бойовий вертоліт орків на брухт
    фото: скріншот із відео

    Російський вертоліт десантники збили з ПЗРК Stinger

    Генеральний штаб Збройних сил України показав відео зі збитим російським транспортно-бойовим вертольотом Мі-8. Екіпаж гвинтокрила згорів.

    Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, в одному з районів виконання завдань підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України був знищений російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8 з ПЗРК Stinger.

    Згодом інший російський вертоліт, який намагався евакуювати можливо вцілілий екіпаж, був успішно знищений військовими з підрозділу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

    Як повідомлялося, 21 квітня бійці ЗСУ ліквідували російський винищувач в районі міста Ізюм на Харківщині.

    Кілька днів тому українські військові знищили літак і чотири безпілотники окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб вертоліт військові Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб показав спалений Мі-8 окупантів. Екіпаж згорів (відео 18+)