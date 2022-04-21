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    Події в Україні

    Зробили дірку в стелі для розмов із богом: рашисти знищили будинок 80-річної бабусі (відео)

    На долю Юхимівни випала вже друга війна&nbsp; - Зробили дірку в стелі для розмов із богом: рашисти знищили будинок 80-річної бабусі (відео)
    На долю Юхимівни випала вже друга війна 
    фото: скріншот із відео

    «Отакі подарунки Путін мені на день народження зробив», – плаче Юхимівна

    Юхимівна народилася коли прийшли фашисти. Батько й мати загинули, тож виховувала бабуся. Кімнатку, в будинку на кілька входів, дав колгосп. Разом з покійним вже чоловіком, облаштували, добудували веранду. Чоловік, як каже Юхимівна, «він в мене руський був», до рашистів не дожив. А у жінки тепер є дірка в стелі для «розмов з богом». Історію про бабусю з Київщини, на чий вік випадає вже друга віна, опублікував Руслан Горовий.

    «Отакі подарунки Путін мені на день народження зробив», – плаче 80-річна бабуся. Їй пощастило врятуватися, під час обстрілів сиділа в погребі.

    Раніше у блокадному Маріуполі померла 91-річна Ванда Об‘єдкова, яка дитиною пережила окупацію міста нацистами під час Другої світової війни. Дочка жінки розповіла журналістам, що мама постійно говорила, що не пам’ятає нічого подібного під час Другої світової війни.

    Ванда Об‘єдкова померла 4 квітня. Її поховали у громадському парку, розташованому менш ніж за кілометр від Азовського моря, під час безперервного обстрілу.

    Нагадаємо, раніше під Маріуполем рашисти закатували українського письменника.

    Окупанти схопили Євгена Баля, кинули «на підвал», де жорстоко побили.

    Теги: росія окупанти війна путін Україна будинок чоловік окупація вік час #stoprussia
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    Зробили дірку в стелі для розмов із богом: рашисти знищили будинок 80-річної бабусі (відео)