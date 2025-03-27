Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт у Росії

Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го мсп

Генштаб повідомив, що ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на території РФ. Про це інформує «Главком».

«Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка - Успенівка, що на території рф», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го мсп.

Раніше ми писали, що удар Сил оборони по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Українські воїни завдали удару за допомогою безпілотного літального апарату по складу боєприпасів, розташованому на російській авіабазі стратегічної авіації «Енгельс-2». Вона розташована за 600 км від кордону і використовується для ударів по Україні.

У зоні ураження перебувала ціла низка авіаційних боєприпасів, які використовуються проти України.

«Значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі, змусивши Росію зміцнити оборону і поповнити запаси боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.