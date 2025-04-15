Дедлайн Трампа для Путіна

Трамп підтвердив, що таки існує дедлайн, який він визначив для Путіна

«Важко звикнути до екстравагантного трактування війни Трампа»

Трамп ніяк не заспокоїться зі своїми карколомними описами російсько-української війни.

«Байден і Зеленський не мали починати цю війну… І Путін теж не мав її починати...», – каже не хто-небудь, а президент США на сьогоднішній пресконференції.

«Але ми завершимо цю війну, тобто спробуємо її завершити», – вкотре оптимістично обіцяє він.

Звісно, важко звикнути до екстравагантного трактування війни Трампа. Але є і хороше:

По-перше, голосно зазвучала тема нафти як механізму стримування російської експансії. Заява, що «Байден винен у тому, що ціна на нафту була високою, а треба, щоби була низькою, і тоді б війна не почалася» – варта на підтримку.

Бо ціна на нафту і зараз пішла вниз, причому через політику Трампа. І хоча він не ставив перед собою таку задачу, цей антидот таки потрапив у руки Трампу, і він це розуміє.

По-друге, Трамп підтвердив, що таки існує дедлайн, який він визначив для Путіна, аби той почав всерйоз говорити про мир.

Цілком можливо дедлайн – це до 29 квітня – 100 днів від інавгурації Трампа. Далі треба буде щось змінювати. Як мінімум змінювати риторику щодо Путіна.

Українська тема поки не дуже виходить у Трампа. Але сумна іронія у тому, що у порівнянні з іншими його починаннями (тарифи, Гренландія, Канада, Іран) у ній в американського президента за бажання є якісь шанси чогось реально досягти заради справжнього миру.