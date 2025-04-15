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Сергій Таран Політолог

Дедлайн Трампа для Путіна

glavcom.ua
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Трамп підтвердив, що таки існує дедлайн, який він визначив для Путіна
фото: AP

«Важко звикнути до екстравагантного трактування війни Трампа»

Трамп ніяк не заспокоїться зі своїми карколомними описами російсько-української війни.

«Байден і Зеленський не мали починати цю війну… І Путін теж не мав її починати...», – каже не хто-небудь, а президент США на сьогоднішній пресконференції.

«Але ми завершимо цю війну, тобто спробуємо її завершити», – вкотре оптимістично обіцяє він.

Звісно, важко звикнути до екстравагантного трактування війни Трампа. Але є і хороше:

По-перше, голосно зазвучала тема нафти як механізму стримування російської експансії. Заява, що «Байден винен у тому, що ціна на нафту була високою, а треба, щоби була низькою, і тоді б війна не почалася» – варта на підтримку.

Бо ціна на нафту і зараз пішла вниз, причому через політику Трампа. І хоча він не ставив перед собою таку задачу, цей антидот таки потрапив у руки Трампу, і він це розуміє.

По-друге, Трамп підтвердив, що таки існує дедлайн, який він визначив для Путіна, аби той почав всерйоз говорити про мир.

Цілком можливо дедлайн – це до 29 квітня – 100 днів від інавгурації Трампа. Далі треба буде щось змінювати. Як мінімум змінювати риторику щодо Путіна.

Українська тема поки не дуже виходить у Трампа. Але сумна іронія у тому, що у порівнянні з іншими його починаннями (тарифи, Гренландія, Канада, Іран) у ній в американського президента за бажання є якісь шанси чогось реально досягти заради справжнього миру.

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп Україна росія путін війна

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Сергій Таран

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