Вибухи в Енгельсі: дрони атакували НПЗ в Саратовській області РФ (відео)

Пожежа на нафтобазі досі триває

Вночі та рано вранці 20 березня росіяни поскаржились на серію вибухів в Саратовській області. Місцеві пабліки повідомляють, що горять нафтопереробні об'єкти в Енгельсі, передає «Главком».

Очевидці розповіли, що в районі місцевої нафтобази в Енгельсі виникла пожежа. У місцевих телеграм-каналах обговорюють версію, що це нібито горять уламки збитих безпілотників.

Раніше губернатор Саратовської області попереджав, що існує загроза атаки дронів по регіону. Однак жодної офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було.

Як відомо, ​у місті Енгельс Саратовської області Росії розташовані підприємства, пов'язані з нафтопродуктами, такі як «Комбінат Кристал». Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня у Саратовській області прогриміла серія вибухів. Дрони атакують регіон. Місцеві пабліки пишуть, що безпілотники летять курсом на нафтопереробні об'єкти в Енгельсі.