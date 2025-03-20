Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибухи в Енгельсі: дрони атакували НПЗ в Саратовській області РФ (відео)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи в Енгельсі: дрони атакували НПЗ в Саратовській області РФ (відео)
У Саратовській області прогриміла серія вибухів
фото: скріншот з відео

Пожежа на нафтобазі досі триває

Вночі та рано вранці 20 березня росіяни поскаржились на серію вибухів в Саратовській області. Місцеві пабліки повідомляють, що горять нафтопереробні об'єкти в Енгельсі, передає «Главком».

Очевидці розповіли, що в районі місцевої нафтобази в Енгельсі виникла пожежа. У місцевих телеграм-каналах обговорюють версію, що це нібито горять уламки збитих безпілотників.

Раніше губернатор Саратовської області попереджав, що існує загроза атаки дронів по регіону. Однак жодної офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було.

Як відомо, ​у місті Енгельс Саратовської області Росії розташовані підприємства, пов'язані з нафтопродуктами, такі як «Комбінат Кристал». Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня у Саратовській області прогриміла серія вибухів. Дрони атакують регіон. Місцеві пабліки пишуть, що безпілотники летять курсом на нафтопереробні об'єкти в Енгельсі.

Читайте також:

Теги: вибух дрон росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Вибухи в Енгельсі: дрони атакували НПЗ в Саратовській області РФ (відео)
Вибухи в Енгельсі: дрони атакували НПЗ в Саратовській області РФ (відео)
Канада не допустила Tesla до участі в престижному автошоу
Канада не допустила Tesla до участі в престижному автошоу
Робота Густава Клімта, яка майже століття вважалась втраченою, з’явилась на мистецькому ярмарку
Робота Густава Клімта, яка майже століття вважалась втраченою, з’явилась на мистецькому ярмарку
Нідерланди відмовляють українцям у прихистку через переповнені притулки
Нідерланди відмовляють українцям у прихистку через переповнені притулки
Американці спалюють автомобілі Tesla. Маск знайшов винних
Американці спалюють автомобілі Tesla. Маск знайшов винних
Lipton припиняє виробництво найпопулярнішого чаю
Lipton припиняє виробництво найпопулярнішого чаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
27K
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
23K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
14K
«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії
13K
Руйнування, що вражають: міжнародні експерти оглянули укриття на Чорнобильській АЕС

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Вчора, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua