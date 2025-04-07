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Стало відомо, скільки ворожих цілей знищили українські дрони за березень

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стало відомо, скільки ворожих цілей знищили українські дрони за березень
У Генштабі зазначають, що збільшення ролі дронів зберігає життя наших захисників
скріншот з відео

Генштаб повідомляє, що у березні було знищено більше цілей, ніж у лютому

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що нарощування бойових спроможностей безпілотних систем на полі бою – один із ключових пріоритетів та розповів, скільки ворожих цілей було знищено за допомогою дронів у бережні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб.

За даними Генштабу, за березень, за допомогою безпілотників різних типів, було уражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей – це на 10% більше, ніж у лютому.

«Збільшуючи роль дронів, ми зберігаємо життя наших захисників. Дякую воїнам за професійне й результативне виконання бойових завдань», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Раніше у ОСУВ «Хортиця» оприлюднили дані про втрати Росії на Східному фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця».

Оперативно-стратегічне угрупування військ підрахувало величезні втрати Російської Федерації, які вона несе за кожен квадратний кілометр української землі.

У результаті підрахунків, за три місяці 2025 року на Східному фронті Росія втратила 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини (ББМ) та 4,5 гармати.

Також російські окупаційні війська на полі бою мають намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок. Росіяни готують поповнення і накопичують резерви. Як інформує «Главком», про це заявив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

«Гаряче стане там, де було трохи тихіше. Це Лиманський напрямок. Це дуже по карті хороший (для РФ, – ред.) сценарій для того, щоб обрізати логістику всьому донецькому угрупованню. Тому що брати головну агломерацію Донецької області – Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ – із півдня у цьому порядку на північ – це 10 років. А перерізати логістику на Харків – це б їм дало великі козирі», – пояснив Сазонов.

Москва досі прагне про окупацію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Утім, армія РФ не має сил для масштабного наступу одразу на декількох ділянках фронту, як було 2024-го.

Теги: армія Генштаб втрати

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