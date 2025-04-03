Захисники знищили колону окупантів у районі Андріївки (відео)

Українські воїни уразили 12 одиниць техніки

Українські артилеристи та оператори дронів знищили російську колону, яка рухалася на штурм поблизу села Андріївка Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог залучив близько двох взводів особового складу та бронетехніку. Тим часом українські воїни уразили 12 одиниць техніки, зокрема сім повністю знищено, а також ліквідували 18 окупантів знищено та сім – поранили.

⚡️Колону російський окупантів знищили наші військові в районі Андріївки на Донеччині pic.twitter.com/GHHOC3ufbv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 3, 2025

Водночас у мережі зʼявилася інформація, що Сили оборони України знищили танк, дві бойові машини піхоти, автомобілі та три «гольф-кари» росіян.

Нагадаємо, президент України вважає, що у найближчі тижні або місяці є шанси змусити росіян припинити вогонь.

Як повідомлялося, на переговорах в Саудівській Аравії Росія відмовилася обговорювати припинення ударів по цивільних об’єктах.

До слова, представники США вважають, що перемир'я в Україні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців, внаслідок цього розробляються нові механізми тиску як на Україну, так і на Росію.