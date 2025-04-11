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На Білгородщині Сили оборони знищили боксера, який був командиром роти

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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На Білгородщині Сили оборони знищили боксера, який був командиром роти
Подковін мав розряд «кандидат у майстри спорту»

Подковін був багаторазовим переможцем та призером міжнародних і всеросійських змагань з боксу

Захисники України ліквідували чергового російського окупанта – боксера Артема Подковіна. Про це повідомляє «Главком».

Подковін був багаторазовим переможцем та призером міжнародних і всеросійських змагань з боксу. Мав розряд «кандидат у майстри спорту».

Участь у злочинній війні проти України Подковін почав брати ще у 2022 році. Тоді він був командиром взводу вогневої підтримки мотострілецької роти. Російські пропагандисти стверджують, що окупант «показав себе зразковим офіцером та геройським солдатом Росії».

У 2024 році Подковін вже став командиром мотострілецької гірської роти.

Він був нагороджений медаллю Жукова (2023 рік) та медаллю «За хоробрість» (2024 рік).

6 квітня 2025 року гвардії старший лейтенант Подковін, який мав позивний «Волга», був ліквідований ЗСУ на території Білгородської області.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

Теги: бокс окупанти війна росія

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