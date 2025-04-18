Держдеп США закликав Росію продемонстувати свої наміри щодо припинення війни

«Цивілізований світ чекає відповіді»

Росія має продемострувати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Моска налаштована для припинення вогню. Про це пвід час брифінгу заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає «Главком».

Брюс наголосила, що РФ терміново має показати свою готовністю до припинення вогню та встановлення миру в Україні. За її словами, світ чекає відповіді від Москви вже зараз.

Вона також підкреслила, що нещодавно держсекретар Марко Рубіо наголосив, що час для миру настав зараз, а не впродовж наступних місяців чи років.

«Він конкретно заявив, що це є питанням тижнів, коли ми мали б дізнатися, чи серйозно налаштована Росія, щоби покласти край цій катастрофі. Тепер цивілізований світ чекає відповіді, чи справді РФ налаштована серйозно», – зауважила Брюс.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Журналісти поцікавилися у Трампа, коли він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню або ж посилить санкції проти неї.

«Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо», – відповів президент США.

Своєю чергою постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН Василь Небензя прокоментував припинення вогню.

Небензя зазначив, що припинення вогню в Україні на цьому етапі поки не є реалістичною ідеєю. За його словами, саме Київ порушує енергетичне перемир'я, атакуючи енергетичні та промислові об'єкти в Росії.