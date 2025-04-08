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День народження Трампа заплановано відсвяткувати військовим парадом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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День народження Трампа заплановано відсвяткувати військовим парадом
Влітку у США буде великий військовий парад
фото із відкритих джерел

Трамп збирається провести свій військовий парад

Адміністрація США хоче провести на вулицях Вашингтона парад, щоб відсвяткувати день народження президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Видання The Hill із посиланням на високопосадовця адміністрації зазначає, що парад планують провести 14 червня.  «Адміністрація Трампа планує військовий парад вулицями Вашингтона, округ Колумбія, на честь 79-го дня народження президента та 250-річчя армії», – йдеться у матеріалі.

Першою про парад повідомила газета Washington City Paper. За її інформацією, парад протягнеться майже на 4 милі (6.4 км) від Пентагону в Арлінгтоні, штат Вірджинія, до Білого дому.

Представник армії підтвердив це The Hill і повідомив, що «є плани провести парад, у якому візьмуть участь військові», додавши, що поки що нічого не вирішено остаточно.

Планування заходу розпочалося минулого року. У ньому брали участь влада Вашингтона та армійські інженери. Неназваний чиновник, з якими розмовляли журналісти The Hill, зазначив, що армія планувала відсвяткувати своє 250-річчя з «значним збільшенням можливостей армії порівняно з тим, що було в попередні роки». 

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що пройде щорічний медогляд. Він відбудеться у п’ятницю, 11 квітня. 

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Теги: парад військові Дональд Трамп армія США день народження

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