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    Події в Україні

    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото

    На одному з полігонів Донеччини 15 лютого відбулися заняття з вогневої підготовки. - Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото
    На одному з полігонів Донеччини 15 лютого відбулися заняття з вогневої підготовки.
    фото: пресслужба ООС

    Навчальні стрільби проводили Збройні сили України на одному з полігонів Донецької област

    У районі проведення Операції Об’єднаних сил відбулися стрільби з ПТРК (протитанкових ракетних комплексів) NLAW. Також використовували військові й гранатомети M-141, повідомляє пресслужба ООС.

    Навчальні стрільби проводили Збройні сили України на одному з полігонів Донецької області. На місці контролював процес особисто командувач ОС генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото
    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото
    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото
    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото
    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото
    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото
    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото
    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото
    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото
    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото
    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото

    Як повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил, на одному з полігонів Донеччини 15 лютого відбулися заняття з вогневої підготовки.

    Військовослужбовці кількох підрозділів відпрацьовували вихід на вогневий рубіж та стрільбу з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 у нерухомі цілі.

    Нагадаємо, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення 14 лютого.

    До слова, командувач ООС Олександр Павлюк назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.

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    Теги: Росія Донеччина військові Операція Об’єднаних сил
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    Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото