Військові вчилися стріляти із NLAW на Донеччині: потужні фото

На одному з полігонів Донеччини 15 лютого відбулися заняття з вогневої підготовки.

Навчальні стрільби проводили Збройні сили України на одному з полігонів Донецької област

У районі проведення Операції Об’єднаних сил відбулися стрільби з ПТРК (протитанкових ракетних комплексів) NLAW. Також використовували військові й гранатомети M-141, повідомляє пресслужба ООС.

Навчальні стрільби проводили Збройні сили України на одному з полігонів Донецької області. На місці контролював процес особисто командувач ОС генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил, на одному з полігонів Донеччини 15 лютого відбулися заняття з вогневої підготовки.

Військовослужбовці кількох підрозділів відпрацьовували вихід на вогневий рубіж та стрільбу з протитанкових ракетних комплексів NLAW і гранатометів M-141 у нерухомі цілі.

Нагадаємо, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення 14 лютого.

До слова, командувач ООС Олександр Павлюк назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.