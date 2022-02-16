Виступ Байдена щодо України: всі деталі (відео)

Очільник Білого дому заявив, що світ не дозволить Росії безперешкодно напасти на Україну

15 лютого президент США Джо Байден виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. Промова тривала 10 хв і журналістам не надали змоги поставити питання президентові США.

Найважливіші тези виступу «Главком» зібрав тут.

Байден про можливий напад і його наслідки для Росії

Росія все більше провокує світ та загострює ситуацію в інформаційному просторі. Однак якщо вона наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, то матиме колосальні втрати. Якщо це станеться, то на державу-агресорку чекає відповідь.

За його словами, Сполучені Штати Америки та партнери рішуче налаштовані і готові відповідати.

«Стратегічні втрати для Росії також будуть надзвичайно великими. Я думаю, вся міжнародна спільнота визнала б ганьбою такі дії Росії, якби вона вибрала шлях непотрібної розрухи і жертв», – наголосив Байден.

Він вважає, що це було б та рана, яку Росія нанесла б сама собі.

Санкції проти РФ

Президент США Джо Байден заявив про готовність «заплатити будь-яку ціну» при введенні санкцій проти Росії, у разі її вторгнення в Україну. Він додав, що Вашингтон не хоче прямого зіткнення з Москвою, але готовий відповісти, якщо під удар потраплять американці.

«Якщо Росія зробить серйозну помилку, почавши агресію проти України, … ми будемо захищати свободу. Ми готові заплатити будь-яку ціну», – сказав Байден.

Він також пригрозив Росії санкціями, зокрема, проти фінансових інституцій. За його словами, у разі агресії проти України газопровід «Північний потік-2» не буде завершено. При цьому Байден зазначив, що можливі нові санкції Заходу проти РФ вдарили б по США, спричинивши зростання цін на пальне.

Байден також заявив, що США не хочуть прямої конфронтації з Росією, але якщо під російський удар в Україні потраплять американці, Вашингтон реагуватиме.

Кібератаки

Байден також висловився про можливі санкції у разі кібератак на українські вебресурси з боку РФ.

«Якщо будуть здійснені кібератаки або інші способи ведення війни, ми будемо реагувати і на це», – додав він.

Участь США у ймовірній війні

Американський лідер звернувся до росіян та наголосив, що США не є для них ворогом. Крім того, Байден підкреслив, що в США пам'ятають про події Другої світової війни та думають про життя своїх громадян. Однак якщо Росія наважиться на наступ – це матиме наслідки.

«Друга світова війна була тою, в якій Росія брала участь з необхідності. Але якщо вона нападе на Україну, то це буде війна, в якій Росія братимете участь за власним бажанням», – заявив Байден.

Однак глава Білого дому підкреслив, що каже це не для того, щоб провокувати. За його словами, це правда, і саме вона має значення зараз.

За словами Байдена, якщо Росія піде у наступ, то зазнає значних втрат. Зокрема і стратегічних. Крім того, світ не пробачить Кремлю війни.

Озброєння в Україні

США не розмішуватимуть ракети на території нашої держави.

«Російський народ не є мішенню для нас, а громадянам Росія я хочу сказати: ви не є нашим ворогом. Я не вважаю, що ви б хотіли проводити кровопролитну війну», – сказав Байден.

Президент США закликав думати про свої сім'ї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден виступить зі зверненням щодо України. Також стало відомо, про що буде говорити Байден у зверненні щодо України.

Крім того, Лавров повідомив, коли РФ передасть США відповідь на «гарантії безпеки».

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