Коли Росія може атакувати Україну: Держдеп зробив нову заяву

Блінкен: «Починаючи з цього тижня, акт агресії цілком можливий»

Подальша агресія Росії проти України можлива, «починаючи з цього тижня». Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю France 24, вона опублікована на сайті Держдепу.

«Починаючи з цього тижня, акт агресії цілком можливий, якщо ми подивимося на те, що відбувається з розгортанням російських сил у районах навколо України. Люди повинні розуміти інструменти, які росіяни використовували в минулому та використовують досі, включаючи провокації, щоб виправдати вторгнення, яке вони запланували наперед. Це те, на що вони здатні, і освітлення, можливо, є способом уникнути цього», – сказав Блінкен.

За його словами, єдине пояснення накопичення російських військ на кордоні з Україною – це черговий акт агресії. При цьому ескалацію РФ слід розглядати в контексті історії, зокрема, 2014 року, пов'язаної з окупацією Криму та частини Донбасу.

«Ми робимо все можливе, щоб переконати Росію в тому, що вона повинна стати на дипломатичний шлях, шлях діалогу, щоб врегулювати будь-які розбіжності мирним шляхом, але, якщо вона продовжуватиме агресію, ми повністю готові до цього, у тісній координації з усіма нашими європейськими союзниками та партнерами», – резюмував Блінкен.

Нагадаємо, Байден заявив, що США готові підписати «гарантії безпеки» з Росією, якщо їх досягнуть. Учора, 15 лютого Байден виступив зі зверненням щодо України: головні тези.

Як відомо, США 26 січня, передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

У письмовій відповіді були викладені думки США і союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Крім того, напередодні Лавров повідомив, коли РФ передасть США відповідь на «гарантії безпеки».