Увага світу прикута до України. Останні зведення з фронту та кордонів

Напад, «призначений» на ніч, не відбувся

Видання The Sun, яке вчора писало, що Росія розпочне атаку о 1:00 ночі, відредагувало свою статтю. Тепер там говориться, що ніч, коли мала відбутися атака Росії, пройшла без пригод.

«Холодне ясне небо над Києвом, де люди приготувалися до повітряного нальоту, залишалося безмовним», – пише таблоїд.

Росія не збиралася вторгатися до України ні 16 лютого, ні цього тижня або будь-коли ще. Таку заяву зробив інтерв'ю німецькому телеканалу Welt постійний представник РФ при Євросоюзі Володимир Чижов.

«Можу запевнити, що цієї середи атаки не буде. Наступного тижня, або через тиждень, або наступного місяця ескалації також не передбачається», – заявив він.

Чижов додав, що «війни в Європі рідко починаються у середу».

Практично одночасно з цим постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія могла змінити план і ухвалити рішення не вторгатися до України.

«Я не можу передбачити, що зроблять росіяни, але ми знаємо їх методи роботи. Ми вже бачили, як вони робили такі дії раніше, і вони можуть ухвалити рішення не вторгатися, але я знаю, що Росія продовжить загрожувати безпеці України та її суверенітету, якщо ми не знайдемо шляхи вирішення, які є в регіоні», – йдеться у її повідомленні.

Спікер Кремля раніше Дмитро Пєсков прокоментував питання вторгнення таким чином: «Українцям слід завести будильники на вказаний ЗМІ час атаки і самим переконатися в усьому».

Повідомляється, що лідери Демократичної та Республіканської партій у Сенаті Конгресу США 16 лютого випустили заяву, в якій пообіцяли оперативно схвалити нові санкції проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України.

«Ми готові повністю підтримати негайне введення серйозних, жорстких та ефективних санкцій щодо Росії, а також накладання жорстких обмежувальних та контрольних заходів щодо експорту до Росії, і ми закликаємо наших союзників та партнерів у Європі та у всьому світі приєднатися до нас», – йдеться у заяві.

Станом на ранок 16 лютого ЗСУ та Держприкордонслужба не повідомляють про порушення українського кордону.

Як повідомлялося, 15 лютого Reuters почав пряму трансляцію з Майдану Незалежності, висвітлюючи прогнозований напад Росії на Україну.

Нагадаємо, 15 лютого британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

Тим часом супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

Напередодні Росія заявила, що відповість на вторгнення України в ДНР та ЛНР.