Українські військові відбили в окупантів ще один населений пункт

Під контроль України повернуто населений пункт на Харківщині

Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 28 квітня.

Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурмових дій противника в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Іванівка та Заградівка.

Нагадаємо, днями в Миколаївській області Збройні сили України взяли під повний контроль три населених пункти.

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