ЗСУ на Миколаївщині відвоювали три населених пункти – Геращенко

Українські села тепер знову під контролем української армії, поділилися в МВС

На півдні ворог намагався просунутися у бік Миколаївської області, проте зазнав втрат й відступив

У Миколаївській області Збройні сили України знову взяли під повний контроль три населених пункти. Про це розповів у своєму Telegram-каналі радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«ЗСУ повернули повний контроль над трьома селами на захід від Снігурівки: Широке, Любине та Новопетрівка», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня в Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються.

Напередодні на Херсонщині та Миколаївщині ворог, не маючи успіху в реалізації задумів просування в напрямку Миколаєва, посилив артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій.

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