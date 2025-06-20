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«Мамо, це я!». Звільнений з полону боєць зателефонував додому: щемливе відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Мамо, це я!». Звільнений з полону боєць зателефонував додому: щемливе відео
Український захисник повернувся з російського полону і відразу зателефонував мамі
фото: скриншот з відео

Україна повернула додому своїх захисників

Сьогодні, 20 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ. Державна прикордонна служба показала щемливе відео повернення захисників, інформує «Главком».

«Україна повернула додому своїх захисників. Кожен з них – справжній символ незламності. З поверненням, хлопці», – йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, 20 червня Україна провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

До слова,

19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

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Теги: обмін полоненими Держприкордонслужба

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