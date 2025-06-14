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Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році
Серед звільнених захисників багато тих, хто потрапив у полон ще на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році
фото: Володимир Зеленський

Зеленський: «Це вже четвертий обмін за тиждень» – Україна повернула захисників, захоплених з 2022 року

Україна продовжує повертати своїх громадян з російського полону. Президент Володимир Зеленський повідомив про черговий успішний обмін, який став четвертим за останній тиждень. Цього разу додому повернулися військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту, багато з яких перебували в полоні ще з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України.

 «Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень», – наголосив президент.

Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році фото 1
фото: Володимир Зеленський

За його словами, серед звільнених захисників багато тих, хто потрапив у полон ще на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році. Це свідчить про системну роботу, спрямовану на повернення всіх українських воїнів.

Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році фото 2
фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив незмінну мету України: «Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу».

10 фото
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фото: Володимир Зеленський

Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

Нагадаємо, 12 червня відбувся ще один етап обміну, який є є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Також, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. 

Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби.

 

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Теги: війна полон Україна

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