Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році

Серед звільнених захисників багато тих, хто потрапив у полон ще на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році

Зеленський: «Це вже четвертий обмін за тиждень» – Україна повернула захисників, захоплених з 2022 року

Україна продовжує повертати своїх громадян з російського полону. Президент Володимир Зеленський повідомив про черговий успішний обмін, який став четвертим за останній тиждень. Цього разу додому повернулися військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту, багато з яких перебували в полоні ще з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України.

«Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень», – наголосив президент.

фото: Володимир Зеленський

За його словами, серед звільнених захисників багато тих, хто потрапив у полон ще на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році. Це свідчить про системну роботу, спрямовану на повернення всіх українських воїнів.

фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив незмінну мету України: «Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу».

❤️‍🩹На Батьківщину повернулися воїни ЗСУ, НГУ, ДПСУ, у тому числі ТрО, ССО, морської піхоти, десантно-штурмових і механізованих військ.



❗️Серед звільнених є ті, які вважалися зниклими безвісти. pic.twitter.com/ATIYFf6KMb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2025

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фото: Володимир Зеленський

Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

Нагадаємо, 12 червня відбувся ще один етап обміну, який є є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Також, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби.