Зрадник із тюрми надсилав росіянам координати ЗСУ: як склалася його доля

Справа за обвинуваченням Стоянова в поширенні інформації про розташування ЗСУ слухалась судом із 2024 року, але вироку він не дочекався

Південноукраїнський міський суд Миколаївської області скасував тримання під вартою Євгена Стоянова і передав його уповноваженому органу для обміну як військовополоненого. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Судовий репортер».

У 2020 році Стоянов був засуджений Олександрівським районним судом Донецької області до 6 років і 9 місяців за злочини, повʼязані з наркотиками.

Чоловік відбував покарання в Південноукраїнській виправній колонії № 83 у Миколаївській області. Там він почав переписуватися у Telegram і погодився на пропозицію невстановленої особи надавати відомості щодо місць дислокації підрозділів Збройних сил України.

16 і 18 липня Стоянов надсилав особі з нікнеймом Павел скриншоти карти з географічними координатами і поясненнями: «Ок Тошо ты просил стреляют», «Рядом атомка и де обевел там ехняя б.з.».

За такі дії він отримав на банківську картку чотири платежі на суму 7 тисяч гривень.

Нова кримінальна справа за обвинуваченням Стоянова в поширенні інформації про розташування ЗСУ слухалась судом із 2024 року. Але вироку він не дочекався. 20 травня 2025 року Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими включив Стоянова до списків військовополонених ворогів, які плануються для передачі державі-агресору.

Нагадаємо, що 23 травня відбувся обмін у рамках формату «1000 на 1000», у результаті якого з Росії в Україну повернулися військовополонені і цивільні заручники.

Проєкт «Хочу к своїм» повідомив, що 70 колаборантів віддали в обмін на цивільних громадян України, які незаконно утримувалися Росією.