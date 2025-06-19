Україна та Росія провели новий обмін полоненими
Більшість захисників перебували у російській неволі з 2022 року
Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.
За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.
«Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну», – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.
Як повідомлялося, Росія планує цього тижня кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Рішення про початок кампанії було ухвалено особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації кремлівського лідера.
До слова, Росія готова повернути Україні ще 3 тис. тіл загиблих військових в рамках обміну полоненими. За даними МВС, на ідентифікацію тіл загиблих українців, переданих Росією, піде понад рік.
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