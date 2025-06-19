Україна та Росія провели новий обмін полоненими

Більшість захисників перебували у російській неволі з 2022 року

Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Звільнені воїни фото: Telegram/Володимир Зеленський

«Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

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Українські воїни після повернення з полону фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, Росія планує цього тижня кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Рішення про початок кампанії було ухвалено особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації кремлівського лідера.

До слова, Росія готова повернути Україні ще 3 тис. тіл загиблих військових в рамках обміну полоненими. За даними МВС, на ідентифікацію тіл загиблих українців, переданих Росією, піде понад рік.