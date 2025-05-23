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Перший день великого обміну: кого вдалося звільнити з російського полону

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Перший день великого обміну: кого вдалося звільнити з російського полону
Сьогодні Україна повернула з полону РФ 390 осіб
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед визволених сьогодні – три жінки та 387 чоловіків

Сьогодні, 23 травня, у перший день проведення обміну у форматі «1000 на 1000» визволено з російської неволі 390 українців – 270 військових та 120 цивільних громадян. Серед них – військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Звільнені оборонці захищали українську землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

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Серед визволених сьогодні – три жінки та 387 чоловіків. Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

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фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

«Нинішній обмін є частиною великого обміну «1000 на 1000». Координаційний штаб не зупиняє роботу і найближчим часом готуємось до зустрічі другої групи звільнених українських бранців. Працюємо над поверненням усіх!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення. 

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Теги: полон обмін полоненими

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