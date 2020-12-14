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    Події в Україні

    Україну «накриє» льодяний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на понеділок

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    <p>У Києві в понеділок очікується мокрий&nbsp;сніг, дощ та льодяний дощ</p> - Україну «накриє» льодяний дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на понеділок

    У Києві в понеділок очікується мокрий сніг, дощ та льодяний дощ

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    14 грудня черговий циклон підкине в Україну опадів

    В понеділок, 14 грудня в Україні очікуються льодяний дощ та мокрий сніг, у столиці – ожеледиця.

    Про це написала у Facebook синоптик Наталія Діденко.

    «14-го грудня черговий циклон підкине в Україну опадів. Опади – мряка, дощ, льодяний дощ, мокрий сніг», – зазначила синоптик.

    Найбільш ймовірні опади на Півночі, у центральних областях, місцями на Заході, також зачеплять Одещину. Більша частина Півдня, східні області та Дніпропетровщина належатимуть сухій погоді, хіба що з туманами. У південній частині України та на Сході буде сильний вітер. Температура повітря буде близько нуля – вночі до невеликих «мінусів», вдень до «плюсів».

    Карта Укргідрометцентру
    Карта Укргідрометцентру

    «Оці мікроколивання – капосні, бо знову при такій ситуації й далі підживлюють небезпеку ожеледиці. У Києві у понеділок мокрий сніг, дощ, льодяний дощ. Більш серйозні опади вночі та вранці. З другої половини дня попустить. Але ожеледь та ожеледиця – залишаються», – резюмувала Діденко.

    Раніше синоптики повідомляли, що понеділок більшість українців зустріне невеличким морозом.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна снігопад повітря дощ
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