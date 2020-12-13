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    Суспільство

    На Київщині оголошено «жовтий» рівень небезпеки на дорогах

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    На Київщині оголошено І рівень небезпечності, жовтий - На Київщині оголошено «жовтий» рівень небезпеки на дорогах
    На Київщині оголошено І рівень небезпечності, жовтий

    Водіїв попереджають про ожеледицю

    На Київщині 13 грудня на дорогах утримається ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    За даними Укргідрометцентру, 13 грудня вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.

    На Київщині також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

    У ДСНС попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Служба порятунку закликає водіїв дотримуватися правил безпечного кермування, щоб уникнути трагічних подій на автошляхах. Зокрема, дотримуватись дистанції між автомобілями, паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці, пересуватись слизькою дорогою на мінімальній швидкості, під час їзди не здійснювати різких маневрів тощо.

    Напередодні повідомлялося, що в Україні найближчими днями погоду визначатиме вологе і помірно тепле повітря з Центральної Європи.

    Як відомо, в Україні через крижаний дощ дороги перетворились на ковзанки.

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    Теги: ДСНС дороги Київщина негода дощ
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