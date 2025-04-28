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В Україні без опадів: погода на 28 квітня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні без опадів: погода на 28 квітня
У Києві невелика хмарність, без опадів
фото: glavcom.ua

Температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12°

Сьогодні, 28 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, східних та центральних областях заморозки у повітрі 0-3°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12°.

Прогноз погоди на 28 квітня
Прогноз погоди на 28 квітня
Укргідрометцентр

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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