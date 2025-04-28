В Україні без опадів: погода на 28 квітня
Температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12°
Сьогодні, 28 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
Вночі у північних, східних та центральних областях заморозки у повітрі 0-3°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12°.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Коментарі — 0