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Росія може використати проти України електромагнітну зброю – The Times

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія може використати проти України електромагнітну зброю – The Times
Електромагнітний імпульс дозволяє виводити з експлуатації електронні пристрої
фото ілюстративне

Згенерувати електромагнітний імпульс можна, підірвавши ядерний заряд у космосі

Кремль може використати проти України електромагнітну імпульсну зброю. Такий вид озброєння дозволяє виводити з експлуатації електронні пристрої. Про це пише The Times з посиланням на експертів.

Згенерувати електромагнітний імпульс можна, підірвавши ядерний заряд у космосі. Тоді з ладу, ймовірно, вийде цивільне та військове обладнання. Також такий вибух може призвести до виведення з ладу систем, що керують греблями, а також до відключення світла, тепла та води. Вийти з ладу можуть і автомобілі.

«Такі удари зазвичай завдаються за допомогою ядерного вибуху малої потужності в космосі для створення електромагнітного імпульсу, який закорочує всі незахищені електронні пристрої. Дальність удару пропорційна висоті вибуху», – йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначається, що удари електромагнітною імпульсною зброєю залишають мало видимих слідів, тому складно розібратися, чи застосовувалося вона. 

Електромагнітна імпульсна зброя (ЕМІ) – зброя, в якій для надання початкової швидкості снаряда використовується магнітне поле або енергія електромагнітного випромінювання використовується безпосередньо для ураження мети. 

У першому випадку магнітне поле використовується як альтернатива вибухових речовин у вогнепальній зброї. У другому – використовується можливість наведення струмів високої напруги та виведення з ладу електричного та електронного обладнання в результаті перенапруги або викликання больових ефектів або інших ефектів у людини. Зброя другого типу позиціонується як безпечна для людей і службовець для виведення з ладу техніки супротивника або, що призводять до небоєздатності живої сили супротивника.

Раніше повідомлялося, що Росія змінила свою риторику щодо ядерної війни.

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Теги: Україна окупанти росія космос війна

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