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«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням

glavcom.ua
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго
фото ілюстративне

Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі

Станом на 11:00 30 листопада виробники електроенергії забезпечують 73% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності складає 27%. Про це повідомляє «Укренерго».

«Поступово зростає потужність генерації, що дозволить дещо зменшити дефіцит в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до всіх операторів системи розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі.

«Графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. Перелік обленерго можна знайти за посиланням», – нагадав оператор.

«Укренерго» наголошує, що ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко назвав умову, щоб відключення світла стали коротшими.

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Теги: електроенергія війна росія окупанти Україна

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