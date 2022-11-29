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Гендиректор Yasno пояснив, чому зараз важливо вчасно платити за спожиту електрику

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гендиректор Yasno пояснив, чому зараз важливо вчасно платити за спожиту електрику
У Києві через перевантаження мережі було відключено від електропостачання 958 500 клієнтів
фото: wallpapic.com.ua

Коваленко: «Пам'ятайте, що енергетики докладають усі зусилля, аби повернути світло в наші оселі»

Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (Yasno) Сергій Коваленко наголосив, що киянам слід вчасно платити за вже спожиту електроенергію, адже від цього залежить і швидкість ремонту мереж і поставка обладнання.

 «Вчасна оплата за вже спожиту електроенергію. За світло, яке вже спожили раніше. Так, розумію, що наразі електроенергії здебільшого немає, ніж є. А від цих грошей залежать наші колеги: це і ремонти, і нове обладнання, якого зараз так не вистачає. І сплатити можна дуже швидко онлайн. Пам'ятайте, що енергетики докладають усі зусилля, аби повернути світло в наші оселі. Тому долучайтеся і допоможіть їм це зробити швидше.», – написав Коваленко у Facebook.

Гендиректор Yasno також зазначив, що енергетики роблять все можливе, аби повернутися до стабілізаційних графіків. Кілька годин зранку енергосистема вкладалася в обмеження. Але їхнє перевищення не стало несподіванкою – обмеження від «Укренерго» досі значні. «Поки нам всім ще складно плануватися, та ми вже наближаємося до стабілізації ситуації і нормальних графіків.  А щоб процес йшов швидше, дуже важлива порада від мене –  не вмикати в мережу одразу всі електроприлади, коли подають світло…Річ у тому, що в момент підключення споживається майже вдвічі більше ніж зазвичай. Запобіжники, трансформатори, мережеве обладнання не витримують і люди знову лишаються без світла. Кількість аварійних ситуацій зростає», – написав Коваленко.

Він також зазначив, що сьогодні у Києві через перевантаження мережі було відключено від електропостачання 958 500 клієнтів.

Нагадаємо, керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що Росія поставила за мету повністю знеструмити Україну ще 10 жовтня, але енергосистема має запас міцності. Загалом блекаут, тобто стан, коли енергосистема повністю знеструмлена, це дуже складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, але «це не кінець світу». 

Раніше ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві.

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Теги: Укренерго енергетика електроенергія

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