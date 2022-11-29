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У Херсоні електропостачання відновлено для 50% споживачів

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Херсоні електропостачання відновлено для 50% споживачів
Енергетики повертають електропостачання у Херсон
фото ілюстративне

У деокупований Херсон поступово повертається електропостачання

У Херсоні електропостачання відновлено вже для 50% побутових споживачів. Таку заяву зробив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич у Telegram.

«50% Херсона зі світлом!», – йдеться у дописі чиновника.

У Херсоні електропостачання відновлено для 50% споживачів фото 1

Нагадаємо, 26 листопада у Херсон було подано електрику. Першочергово подають потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам.

Відзначимо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

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Теги: Херсон електроенергія енергетика

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