У Херсоні електропостачання відновлено для 50% споживачів

У деокупований Херсон поступово повертається електропостачання

У Херсоні електропостачання відновлено вже для 50% побутових споживачів. Таку заяву зробив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич у Telegram.

«50% Херсона зі світлом!», – йдеться у дописі чиновника.

Нагадаємо, 26 листопада у Херсон було подано електрику. Першочергово подають потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам.

Відзначимо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.