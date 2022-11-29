У Херсоні електропостачання відновлено для 50% споживачів
У деокупований Херсон поступово повертається електропостачання
У Херсоні електропостачання відновлено вже для 50% побутових споживачів. Таку заяву зробив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич у Telegram.
«50% Херсона зі світлом!», – йдеться у дописі чиновника.
Нагадаємо, 26 листопада у Херсон було подано електрику. Першочергово подають потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж – побутовим споживачам.
Відзначимо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ.
Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.
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